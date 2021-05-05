Развод после 27 лет: подборка семейных фото Била и Мелинды Гейтс

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда сообщили о разводе после 27 лет брака. В опубликованном в Twitter совместном заявлении они объяснили, что долго и упорно работали над отношениями, однако поняли, что больше не могут развиваться как пара.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, Билл Гейтс и Мелинда Френч начали встречаться после делового обеда в 1987 году, когда 23-летняя менеджер по продукту привлекла внимание сооснователя Microsoft любовью к паззлам и способностями к математике. Официально брак они заключили в 1994 году на Гавайях. За годы совместной жизни супруги воспитали троих детей, Дженнифер, Фиби и Рори, и основали крупнейший в мире частный благотворительный Фонд Билла и Мелинды Гейтс, спонсирующий исследовательские и образовательные программы по всему миру. Сейчас они обещают, что продолжат вместе заниматься работой фонда.

Смотрите, как прошли 27 лет брака четы Гейтс.