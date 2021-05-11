Питье воды при отсутствии жажды назвали опасным

Чрезмерное питье воды при отсутствии жажды может быть опасным для организма. Об этом заявил турецкий нефролог Серкан Йылдыз. Его слова приводит "Московский комсомолец", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Врач объяснил, что многочисленные статьи о пользе воды не имеют под собой никаких научных основ. В реальности, утверждает специалист, вода в большом объеме вымывает из организма натрий, который в норме в крови должен составлять 135-145 миллимолей на литр. В случае снижения показателей возможны проблемы, в том числе отравление водой - гипонатриемия.

Йылдыз также назвал неоправданными советы по употреблению большего количества соли в случае падения натрия в крови. Он предупредил, что людям, страдающим от повышенного артериального давления, имеющим заболевания почек и сердца, нельзя следовать таким рекомендациям.

"На самом деле у человека не дефицит натрия, а избыток воды. И с включением соли в рацион при повышенном артериальном давлении, заболеваниях почек и сердца состояние еще более ухудшается", - пояснил нефролог и посоветовал таким пациентам пить меньше воды и придерживаться бессолевой диеты.

Врач также развеял мифы о том, что употребляя большое количество воды, можно похудеть.