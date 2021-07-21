Рекордные сроки хранения фастфуда шокировали пользователей Сети

Пользовательница TikTok Элиф Кандемир показала своим подписчикам морозилку, полностью забитую продуктами фастфуда - пиццей, бургерами, чебуреками и прочим.

Как рассказала Кандемир, ее мама положила эти продукты в морозилку еще два года назад, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Это кухонный шкаф моей мамы. В нем полно продуктов, которые никогда не портятся. Моя мама - диетолог, помогающий людям бороться с ожирением. Все, что хранится в этом шкафу, - это суперобработанные продукты, которые многими британцами употребляются на регулярной основе", - цитирует "Ридус" слова пользовательницы TikTok.

Женщина показала, что все эти продукты не испортились и даже не поменяли внешнего вида, несмотря на то, что им уже больше двух лет.

Комментаторов это видео шокировало.

"О боги, что-то мне больше не хочется в Макдоналдс", - выразила общую мысль одна из комментаторов.