Офтальмологи предупредили об опасности смартфонов для зрения детей

Дети, которые проводят слишком много времени перед экраном смартфона или компьютера, на 80% чаще рискуют столкнуться с близорукостью, предупреждают британские офтальмологи из Университета Англия Раскин. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом они сообщают в статье в журнале The Lancet Digital Health.

Исследователи проанализировали более 3000 работ, посвященных влиянию электронных устройств на зрение детей и молодежи. Между временем, проведенным с устройством в руках, и рисками для зрения оказалась выраженная зависимость - так, у детей, которые проводят со смартфоном более трех часов в день, вероятность близорукости повышается в три раза по сравнению с теми, кто вместо этого занимается другими делами.

В среднем же активное пользование смартфонами увеличивает риск миопии на 30%, а в сочетании с компьютерами - до 80%, заключают исследователи. Они опасаются, что к 2050 году минимум половина населения Земли будет страдать от близорукости. Чтобы избежать этого, ученые рекомендуют искать другие способы времяпрепровождения, особенно для детей, чей организм еще формируется.