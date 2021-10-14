Названо оптимальное суточное количество калорий

Врач-диетолог, член Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша назвала "Москве 24" способ, как рассчитать количество калорий в день, являющееся оптимальным для употребления среднестатистическим человеком, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По ее мнению, суточную калорийность нужно рассчитывать с учетом веса человека. Она рекомендует потреблять 25-30 килокалорий на килограмм веса.

"В абсолютных цифрах получается около 1800-2000 килокалорий в день для женщин, для мужчин - до 2500 килокалорий", - заявила медик.

Макиша подчеркнула, что при расчете важно учитывать образ жизни и физическую активность человека. У людей с высокой плотностью мышечной массы имеется большая потребность, из-за чего появляется необходимость увеличить калорийность питания, иначе из-за дефицита в организме может запуститься процесс похудения. Также она отметила, что идеальным весом является тот, в котором человек себе нравится при условии, что этот вес здоровый, и уточнила, что у людей разного роста здоровый вес будет отличаться.