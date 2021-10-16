Ученые обнаружили водяной пар над одним из полушариев Европы

Специалисты NASA, проводившие наблюдения ледяного спутника Юпитера Европы с помощью космического телескопа Hubble, выявили постоянное присутствие водяного пара над его поверхностью, однако только над одним из полушарием. Об этом сообщает портал NASA со ссылкой на публикацию в журнале Geophysical Research Letters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Европа немного уступает по своим размерам Луне и обладает чрезвычайно гладкой ледяной поверхностью, напоминающей треснувшую яичную скорлупу. По всей видимости, этот спутник скрывает под своей толстой корой льда огромный подледный океан, где за счет приливно-отливных взаимодействий с Юпитером может сохраняться тепло и условия, благоприятные для жизни. Новые результаты расширяют возможности астрономов по изучению экзосферы подобных ледяных спутников, а также позволяют лучше спланировать предстоящие научные миссии в систему Юпитера, в результате которых будут изучаться его спутники.

Наблюдения Европы телескопом Hubble с 1999 по 2015 год показывают, что облако водяного пара постоянно пополняется лишь в одном из полушариев. Это открытие отличается от наблюдений 2013 года, при которых был обнаружен хорошо локализуемый водяной пар из гейзеров, выбивающихся из подповерхностного океана. Водяной пар, обнаруженный в ходе новых наблюдений, образуется в результате совершенно иных процессов. В данном случае ледяная поверхность сублимируется в пар под воздействием солнечного света, минуя жидкую фазу.

Однако чрезвычайно разряженная атмосфера, состоящая из водяного пара, сохраняется лишь над "задним" полушарием Европы - той частью спутника, что противоположна направлению движения Европы по своей орбите. Причина этой асимметрии между ведущим и ведомым полушариями до конца не выяснена.