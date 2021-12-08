В Британии нашли скелет распятого мужчины эпохи Древнего Рима

Британские археологи впервые обнаружили на территории Соединенного Королевства скелет распятого мужчины, который жил в III-IV веках. Об этом в среду сообщила исследовательская компания Albion Archaeology, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"При проведении плановых раскопок в деревне Фенстентон графства Кембриджшир наши специалисты обнаружили скелет человека 25-35 лет с признаками заболеваний зубов и артрита, характерных для захороненных здесь людей [того времени]. <...> 12 найденных рядом гвоздей позволяют сделать вывод, что тело мужчины поместили на доску или похоронные дроги, однако тринадцатый гвоздь проходит горизонтально сквозь пяточную кость", - информировали в Albion Archaeology, отметив, что в кости было найдено и менее глубокое отверстие, что позволяет исключить случайный характер повреждения, поскольку свидетельствует о неудачной первой попытке пробить конечность.

До находки британских археологов в мире было известно лишь о трех скелетах эпохи Древнего Рима с повреждениями, характерными для распятия. По словам ученых, данный вид казни проводился чаще всего путем привязывания к кресту. Если же использовались гвозди, то после смерти приговоренного их извлекали из тела. В случае образца из Кембриджшира вынуть гвоздь из кости помешало то, что он погнулся.

Ранее скелет распятого человека с гвоздем в кости обнаруживали только один раз - во время раскопок на севере Иерусалима в 1968 году.