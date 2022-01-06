Глобальное потепление "передвинет" ураганы в средние широты Земли

Ураганы и тайфуны могут стать обычным явлением для средних широт уже в этом веке. Виновником происходящего является глобальное потепление, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

К такому выводу пришли ученые из Йельского университета, сообщает Phys.org. По их словам, сейчас Земля интенсивно нагревается из-за выбросов парниковых газов. В результате климат в средних широтах становится существенно теплее.

В прошлом году первый за многие годы наблюдений тропический циклон добрался до Португалии.

Ученые считают, что это один из серьезнейших рисков изменения климата.

По их мнению, в будущем температурные различия между полюсами и экватором будут сглаживаться. В результате в средних широтах будут возникать тропические циклоны, которые будут серьезно угрожать Нью-Йорку и Пекину.