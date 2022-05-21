Самый удаленный от Земли зонд начал присылать "странные данные"

Космический зонд "Вояджер-1", запущенный 44 года назад (в 1977 году), начал присылать на Землю странные данные, пишет Gizmodo со ссылкой на Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) США, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как объяснила руководитель проектов "Вояджер-1" и "Вояджер-2" в Лаборатории реактивного движения НАСА в Южной Калифорнии Сюзанна Додд (Suzanne Dodd), с аппарата начали получать не имеющие смысла данные. По словам эксперта, зонд находится на расстоянии 23 млрд км от Земли и является самым удаленным от планеты объектом из созданных человеком. Он летит со скоростью около 61 000 км/ч.

"Можно сказать, что задачи такого рода на данном этапе миссии - практически норма", - объяснила она. Специалист уточнила, что "Вояджер-1" отправляет неверные телеметрические данные. Сейчас группа ученых пытается выяснить, где именно произошел сбой и можно ли использовать технику дальше.

"Обоим космическим кораблям почти 45 лет, что намного превышает ожидаемый срок эксплуатации. Они находятся в межзвездном пространстве - среде с высоким уровнем радиации, в которой раньше не летал ни один космический корабль", - добавила Додд.