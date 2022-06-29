У свиней нашли устойчивую к антибиотикам супербактерию

Ученые Кембриджского университета обнаружили, что за последние 50 лет в животноводстве появился высокоустойчивый к антибиотикам штамм супербактерии MRSA - устойчивый к метициллину золотистый стафилококк Staphylococcus aureus, вероятно, из-за широкого использования антибиотиков в свиноводстве. Об этом сообщается в статье, опубликованной в eLife, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Штамм, названный CC398, нашли у широкого круга видов домашнего скота, хотя чаще всего он связан со свиньями. Его распространение было особенно заметно на свинофермах в Дании, где доля MRSA-положительных стад увеличилась с менее чем пяти процентов в 2008 году до 90 процентов в 2018 году. При этом MRSA не вызывает заболеваний у свиней.

Широкое распространение CC398 в животноводстве и его способность заражать людей связана с тремя мобильными генетическими элементами. Эти фрагменты генетического материала придают стафилококку определенные характеристики, в том числе устойчивость к антибиотикам и способность ускользать от иммунной системы человека. Два элемента - Tn 916 и SCC mec - стабильно сохранялись в CC398 у свиней на протяжении десятилетий. Они также сохраняются, когда CC398 переходит к людям.

Третий мобильный генетический элемент, называемый фSa3, который позволяет штамму CC398 уклоняться от иммунной системы человека, часто исчезал и снова появлялся с течением времени как у человека, так и у домашнего скота. Это говорит о том, что CC398 может быстро адаптироваться к человеку-хозяину.

MRSA был впервые обнаружен у пациентов в 1960 году. Из-за устойчивости к антибиотикам его гораздо труднее лечить, чем другие бактериальные инфекции. Всемирная организация здравоохранения в настоящее время считает MRSA одной из самых серьезных угроз для здоровья человека в мире.