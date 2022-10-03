Объявлен победитель Нобелевской премии по физиологии и медицине

Нобелевская премия в области физиологии и медицины 2022 года присуждена шведскому биологу Сванте Пэбу.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом объявил в понедельник Нобелевский комитет Каролинского института Стокгольма.

Ученый стал лауреатом премии "за его открытия в области генома вымерших гоминидов и эволюции человека", говорится в мотивировочной части решения комитета.