https://news.day.az/unusual/1500211.html Объявлен победитель Нобелевской премии по физиологии и медицине - ВИДЕО
Объявлен победитель Нобелевской премии по физиологии и медицине - ВИДЕО
Нобелевская премия в области физиологии и медицины 2022 года присуждена шведскому биологу Сванте Пэбу.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом объявил в понедельник Нобелевский комитет Каролинского института Стокгольма.
Ученый стал лауреатом премии "за его открытия в области генома вымерших гоминидов и эволюции человека", говорится в мотивировочной части решения комитета.
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