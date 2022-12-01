В ЮАР 252 человека попали в Книгу рекордов Гиннесса

В ЮАР 252 человека станцевали национальный танец амопиано и попали в Книгу рекордов Гиннесса, пишет NDTV, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Для этого события композиторы написали специальную музыку.

Члены комиссии Книги рекордов, присутствующие на событии, вручили участникам специальный сертификат, подтверждающий, что они установили мировое достижение.

"Мы являемся официальными обладателями мирового рекорда Гиннесса за многочисленный танец амапиано", - похвасталась в соцсетях одна из участниц.

По словам организаторов, они рады, что событие получилось настолько масштабным.

"Это невероятный момент в истории южноафриканского танца, которым нужно дорожить вечно", - добавила местная певица Бонтл, спевшая для танцоров.