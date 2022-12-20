Обнаружена планета, которая вскоре упадет на звезду
Ученые обнаружили планету, которая постепенно приближается к родительской звезде. Об этом сообщает Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Прежде мы обнаруживали экзопланеты, которые движутся по спирали к своим звездам, но мы никогда раньше не видели подобную планету звезда на поздних стадиях эволюции", - поясняют ученые. Обнаруженная планета получила именование Kepler-1658b - в честь космического телескопа Kepler, который ее открыл.
Kepler-1658b представляет из себя горячий юпитер и находится на очень низкой орбите - в восемь раз ближе к звезде, чем Меркурий. Орбитальный период этой планеты уменьшается незначительно, но стабильно - на 131 миллисекунду в год. Это удалось выяснить, измеряя интервалы между затенением диска звезды проходящей по нему планетой.
Причиной изменения орбиты являются приливные силы. Массивные тела деформируют друг друга, и перераспределение их моментов импульса может как расталкивать их, подобно Луне и Земле, так и притягивать. Звезда Kepler-1658 находится в стадии субгиганта, что дополнительно ускоряет деградацию орбиты. Кроме того, наблюдаемый факт позволил объяснить необычно высокую температуру планеты. Приливные взаимодействия, сокращающие орбиту планеты, могут также вырабатывать дополнительную энергию внутри самой планеты.
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