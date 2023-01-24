Китайское исследование о замедлении вращения ядра Земли вызвало переполох

Опубликованное в журнале Nature Geosience исследование о замедлении вращения земного ядра вызвало переполох в западных СМИ. Анализ проводился китайскими ученые И Ян и Сяодун Сун, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В своей работе ученые пришли к выводу, что внутреннее ядро Земли в последние десять лет практически прекратило свое вращение. Отмечается, что в связи с этим оно может начать вращаться в другую сторону.

Исследование привело к обсуждениям на Западе о влиянии земного ядра на процессы, происходящие на планете. В частности, в статье издания The Washington Post пишут, что полученные результаты исследования поднимают вопрос влияния ядра Земли на продолжительность дня.

Газета The New York Times сообщила, что полученные данные звучат, как подготовка к "разрушающему мир блокбастеру".