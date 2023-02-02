Археологи нашли множество полудрагоценных камней в стоке древнеримской бани

Ученые из компании Wardell Armstrong обнаружили 30 полудрагоценных камней в древнеримской бане возле стены Адриана в Карлайле, Англия. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Археологи считают, что камни, которые они обнаружили в канализационном стоке бани, вероятно, выпали из оправы для колец, которые носили купавшиеся здесь люди. Как объяснили авторы находки, ювелиры использовали растительный клей, который при высоких температурах переставал удерживать камни в оправе.

Самые маленькие камни имеют диаметр около 5 миллиметров, а самые большие - около 16 мм. На одном из них, аметисте, выполнена гравировка с римской богиней Венерой, которая держит цветок или зеркало. На другом камне из яшмы выгравирован лежащий сатир.

Ученые отметили, что посетители бани вполне могли подумать, что их камни попросту украли. Воровство в банях было настолько распространенным, что в римских купальнях по всей Англии были развешены таблички с проклятиями, посвященными ворам.

Помимо камней, археологи обнаружили 40 женских шпилек и 35 стеклянных бусин.