Таяние ледников ускорится в 30 раз

Скорость таяния ледников Арктики и Антарктики многократно увеличится при потеплении климата на 1,8 градуса. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

К таким выводам пришли ученые из южнокорейского Института фундаментальных исследований под руководством Акселя Тиммерманна. "Если человечеству не удастся удержать потепление на отметке в 1,8 градуса Цельсия, то тогда ледовые массивы Гренландии и Западной Антарктики распадутся и начнут ускоренно таять. Если мы не будем ничего предпринимать, эти процессы сами по себе приведут к росту уровня моря как минимум на метр в ближайшие 130 лет", - пояснили климатологи.

К таким выводам авторы пришли при изучении компьютерной модели гренландских и антарктических ледников. Воздействие температуры на процесс таяния нелинейно, поскольку даже относительно малое потепление нарушает структуру льда. В нем появляются трещины, расколы и скопление воды ("лужи"), которые дополнительно ускоряют таяние и двигают лед в сторону моря. Это также способствует образованию айсбергов.

По расчетам, повышение температуры на 1,8 градуса запустит цепную реакцию, которую практически невозможно остановить. Из-за нее скорость таяния льда скачкообразно увеличится и будет в 30 раз превышать нынешние темпы по меньшей мере полтора столетия. Это приведет к комплексным экологическим и климатическим изменениям, а также подвергнет затоплению прибрежные низины.