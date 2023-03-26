В Сеуле построят самое большое в мире колесо обозрения без спиц

В столице Южной Кореи построят гигантское 180-метровое колесо обозрения без спиц. Аттракцион будет расположен неподалеку от стадиона Кубка мира и реки Хан - в месте, известном своими прекрасными видами на город, передает Day.Az со ссылкой на knife.media.

На этой территории ранее находилась бывшая свалка, поэтому власти сейчас используют ее для экологически чистых проектов. Колесо обозрения будет работать на альтернативных технологиях, как солнечная энергия.

Правительство Сеула также заявило, что расположение аттракциона выбрано в том числе из-за его близости к северной границе страны, чтобы продемонстрировать "стремление и пожелания к объединенной Корее и национальному единству".

После завершения строительства на колесе обозрения будет 36 кабинок, каждая из которых может вместить до 25 человек. Если оно выйдет на полную мощность, его смогут посещать до 11 792 человек в день.