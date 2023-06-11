Китайские астрономы обнаружили следы вспышки звезды массой в 260 солнц как сверхновой

Китайские ученые обнаружили химические следы вспышки древней сверхмассивной звезды как парно-нестабильной сверхновой. Об этом сообщает Академия наук Китая, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно современным научным представлениям, первые звезды во вселенной были чрезвычайно большими. Их масса могла достигать 140-260 солнечных, что влияло на их развитие и внутреннее строение. В том числе, они должны были в некоторых случаях в конце своего существования вспыхивать как парно-нестабильные сверхновые. Внутри них из-за чрезвычайно интенсивного рентгеновского излучения в ходе квантовомеханических процессов возникали электрон-позитронные пары. Продукты таких вспышек должны были оставить химический след в звездах следующего поколения, но ученым долго не удавалось его найти.

Чжао Гангу и его коллегам из Национальной астрономической обсерватории это удалось. Они зафиксировали химические следы сверхновой такого типа в звезде LAMOST J1010+2358, находящейся в галактическом гало. Было подтверждено, что эта звезда образовалась в газовом облаке, в котором преобладали продукты парно-нестабильной сверхновой, порожденной звездой массой в 260 солнечных.

Наиболее важной особенностью этой звезды является чрезвычайно низкое содержание натрия и кобальта. Отношение натрия к железу у нее примерно в 100 раз меньше, чем у Солнца. Кроме того, наблюдается очень большая разница в содержании элементов с нечетным и четным зарядом, таких как натрий/магний и кобальт/никель.

"Специфическая нечетно-четная дисперсия, наряду с дефицитом натрия и α-элементов в этой звезде, согласуется с предсказаниями о протекании парно-нестабильных вспышек сверхновой звезд первого поколения с массой 260 солнечных", - резюмировал доктор Син Цяньфань.