Астронафты НАСА вышли в открытый космос

Американские астронавты успешно установили и развернули новую мощную солнечную панель на Международной космической станции во время выхода в открытый космос, передает Day.Az со ссылкой на NASA.

Эта панель предназначена для увеличения мощности энергосистемы МКС.

Астронавты Стив Боуэн и Вуди Хобург провели операцию из шлюзовой камеры Quest американского сегмента МКС, начав в 09:25 по времени Восточного побережья США.

Это была пятая панель из запланированных шести, а установка последней панели запланирована на 15 июня во время следующего выхода в открытый космос.