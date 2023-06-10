https://news.day.az/unusual/1572090.html Астронафты НАСА вышли в открытый космос
Астронафты НАСА вышли в открытый космос
Американские астронавты успешно установили и развернули новую мощную солнечную панель на Международной космической станции во время выхода в открытый космос, передает Day.Az со ссылкой на NASA.
Эта панель предназначена для увеличения мощности энергосистемы МКС.
Астронавты Стив Боуэн и Вуди Хобург провели операцию из шлюзовой камеры Quest американского сегмента МКС, начав в 09:25 по времени Восточного побережья США.
Это была пятая панель из запланированных шести, а установка последней панели запланирована на 15 июня во время следующего выхода в открытый космос.
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