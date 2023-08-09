Папа Римский нашел у искусственного интеллекта разрушительный потенциал

Папа Римский Франциск признал влияние достижений в области искусственного интеллекта на человеческую жизнь и предупредил о важности ответственного использования подобной технологии. Об этом говорится в послании ко Всемирному дню мира, опубликованном на сайте Святого престола.

"Призываю к открытому диалогу о значении новых технологий, которые наделены разрушительным потенциалом и двойственными последствиями. Необходимо проявлять бдительность и не допустить укоренения в этих устройствах идей насилия и дискриминации", - отметил понтифик.

Он добавил, что защита достоинства личности и забота о братстве между людьми являются необходимыми условиями для технологического развития с сохранением справедливости и мира.

"Необходимо утвердить корректное использование искусственного интеллекта, чтобы он мог служить человечеству и защищать наш общий дом", - заключил папа Римский.