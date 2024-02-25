Грязный воздух оказался опасным для детей

Загрязнение городского воздуха опасно тем, что может спровоцировать увеличение количества приступов астмы у детей и подростков. К такому выводу пришли ученые Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США, которые опубликовали статью в журнале The Lancet Planetary Health, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты проанализировали данные о 208 детях в возрасте от 6 до 17 лет, склонных к приступам астмы и живущих в бедных районах одного из девяти городов США. Позже исследователи подтвердили свои выводы на второй группе из 189 человек в возрасте от 6 до 20 лет, живущих в районах с низким доходом в четырех городах США.

Оказалось, что в 30 процентах случаев приступы астмы были вызваны загрязнением окружающей среды, а не вирусами, что в два-три раза больше, чем у детей, которые не живут в городских районах.

Повышенные уровни загрязнителей влияют на экспрессию генов, участвующих в развитии воспалительных процессов. Даже умеренные уровни озона и мелких частиц в воздухе вызывают явные изменения в дыхательных путях.

По словам ученых, людям, страдающим астмой, может быть полезно носить с собой персональные мониторы качества воздуха, которые могут предупреждать их об условиях, способствующих приступам астмы.