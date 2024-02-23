Выставка «Шоу орхидей: цветы в моде» открылась в зимнем саду Нью-Йоркского ботанического сада

В Нью-Йоркском ботаническом саду представлена выставка "Шоу орхидей: цветы в моде". Экспозиция словно весенняя передышка от зимы, напоминает причудливое сочетание моды и цветов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, на выставке представлено множество красочных и разнообразных орхидей и других растений. Модельеры Хиллари Тейлор для Collina Strada, Оливия Ченг для Dauphinette и Кристен Алпо для Flwr Pstl создали оригинальные работы.

Войдя в зал, посетители видят цветочные платья Dauphinette на манекенах, эффектно расположенных на лестнице с зеркалами, в окружении орхидей, киклад, папоротников и пальм. Наряды выполнены из красочных живых материалов, включая головные уборы из тилландсии, и локоны из хуперции - тропического клубневидного мха.

Манекены Flwr Pstl созданы в стиле 60-х годов с цветными солнцезащитными очками, яркими цветами и растениями антуриума в качестве аксессуаров. Другие работы отличаются более утонченной красотой: например, один манекен задрапирован орхидеями оранжевого цвета с фонтаном в виде водяной лилии и юбки-обруча.

В последней галерее представлена цветочная мода Collina Strada с использованием переработанных материалов. Творения включают элегантное платье без бретелек из миниатюрных орхидей-мотыльков.

Орхидеи вдохновляли художников на протяжении веков, и выставка "Шоу орхидей: цветы в моде" словно призывает погрузиться в их великолепие. Выставка продлится до 21 апреля.

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