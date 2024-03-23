Ученые заявили о крупной вспышке на Солнце

В лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН заявили, что на Солнце произошла крупная вспышка. Эксперты допускают, что их могло быть две, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты уточнили, что вспышку высшего балла X зарегистрировали на Солнце сегодня ранним утром по московскому времени. Событие началось в 5 утра. По данным на 07:20 утра вспышечные по-прежнему наблюдались.

Ученые добавили, что в ближайшее время резко изменится радиационное состояние околоземного пространства. Они допустили приход тяжелых частиц от Солнца, влияющих на космические аппараты.

"Плазменные облака, оказывающие наибольшее влияние на магнитное поле Земли и вызывающие, в том числе магнитные бури, в зависимости от скорости придут к орбите Земли поздним вечером в воскресенье или в первой половине дня понедельника", - предупредили в ИКИ РАН.

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