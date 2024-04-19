Бывший дворец Ротшильдов выставлен на продажу

Интернет-портал элитной недвижимости Mansion Global сообщает о выставлении на продажу дворца Шато Арманвилье, расположенного в 50 километрах от Парижа, за 425 миллионов евро, передает Day.Az со ссылкой на News.ru.co.il.

Этот ценник делает дворец одним из самых дорогих объектов недвижимости на рынке на данный момент.

Дворец был построен бароном Эдмоном де Ротшильдом на месте замка 12-го века, купленного им в 1877 году. Замок был частично разрушен во время Французской революции и восстановлен в период Второй империи.

В период с 1881 по 1938 год дворец несколько раз расширялся и изменялся под руководством архитекторов Феликса Ланглэ и Эмиля Ульмана. После смерти барона дворец перешел к его второму сыну Морису, а затем к сыну Мориса Эдмону (1926-1997). В 1980-е годы Ротшильды продали дворец королю Марокко Хасану II. Действующий король Марокко Мухаммед VI продал его в 2008 году за 200 миллионов евро покупателю с Ближнего Востока, имя которого не афишируется.

В дворце около 100 помещений, а площадь относящихся к нему земель составляет около 10 квадратных километров, включая озеро. Помимо жилых и служебных помещений, в дворце есть врачебные кабинеты, стоматологические кабинеты, парикмахерская, сауна, конюшни на 50 лошадей.

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