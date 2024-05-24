https://news.day.az/unusual/1662573.html В Сербии и Турции удалось запечатлеть необычные удары молнии - ВИДЕО
В Сербии и Турции удалось запечатлеть необычные удары молнии - ВИДЕО
В Сербии и Турции удалось запечатлеть необычные удары молнии.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Первое видео сделано в Белграде, а второе в турецком городе Кайсери. Турецкие СМИ отмечают, что "очертания искрового заряда сильно напоминают карту Турции".
Представляем вашему вниманию данное видео:
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