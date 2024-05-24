В Сербии и Турции удалось запечатлеть необычные удары молнии

В Сербии и Турции удалось запечатлеть необычные удары молнии. 

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Первое видео сделано в Белграде, а второе в турецком городе Кайсери. Турецкие СМИ отмечают, что "очертания искрового заряда сильно напоминают карту Турции".

Представляем вашему вниманию данное видео:

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