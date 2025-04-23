https://news.day.az/unusual/1747006.html В Турции судья показал собаке красные карточки, но она отказалась покинуть поле - ВИДЕО В турецком городе Конья выбежавшая на футбольное поле во время матча собака отказалась его покидать, несмотря на показанные собаке судьёй две красные карточки. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Несмотря на все попытки выманить собаку с игрового поля словами и лаской, собака упрямо оставалась на своем месте.
В Турции судья показал собаке красные карточки, но она отказалась покинуть поле - ВИДЕО
В турецком городе Конья выбежавшая на футбольное поле во время матча собака отказалась его покидать, несмотря на показанные собаке судьёй две красные карточки.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Несмотря на все попытки выманить собаку с игрового поля словами и лаской, собака упрямо оставалась на своем месте. После того как судья показал вторую красную карточку, он поднял собаку и вынес её с поля под аплодисменты удивлённых зрителей.
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