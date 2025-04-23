В Турции судья показал собаке красные карточки, но она отказалась покинуть поле

В турецком городе Конья выбежавшая на футбольное поле во время матча собака отказалась его покидать, несмотря на показанные собаке судьёй две красные карточки.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Несмотря на все попытки выманить собаку с игрового поля словами и лаской, собака упрямо оставалась на своем месте. После того как судья показал вторую красную карточку, он поднял собаку и вынес её с поля под аплодисменты удивлённых зрителей.