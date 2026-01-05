Голубой тунец продан на аукционе в Токио за рекордную сумму

В понедельник утром, 5 января на рыбном рынке Тоёсу в Токио огромный тунец голубой тунец произвел фурор, будучи проданным за рекордные 510,3 миллиона иен (3,2 миллиона долларов США) на первом аукционе рынка в этом году, передает Day.Az со ссылкой на Mignews.

Победителем торгов за рыбу весом 243 кг стала компания Kiyomura Corp, управляющая популярной сетью суши-ресторанов Sushi Zanmai, имеющей филиалы по всей стране и за рубежом.

"Первый пойманный в этом году тунец приносит удачу", - сказал Киёси Кимура, президент компании и завсегдатай ежегодного новогоднего аукциона, сообщает агентство Kyodo.

Господин Кимура, прозванный "Королем тунца", известен тем, что на новогодних аукционах предлагает заоблачные цены на голубого тунца.