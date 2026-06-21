Cамую уродливую акулу впервые cняли на видео

Глубоководную акулу-домового, также известную как акула-гоблин, которую за необычную внешность считают одной из самых уродливых рыб на планете, впервые в истории удалось снять на видео в естественной среде обитания на большой глубине. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в Journal of Fish Biology, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сенсационные кадры были получены австралийскими учеными в 2024 году во время экспедиции в желоб Тонга, который является второй по глубине точкой Мирового океана. Одна из акул попала в объектив камеры после более чем пятидесяти дней непрерывной съемки на глубине почти две тысячи метров.

Еще одну особь заметили у острова Джарвис в центральной части Тихого океана еще в 2019 году. Эти данные позволили ученым не только впервые увидеть акул-гоблинов в их родной стихии, но и расширить известный ареал их обитания на тысячи километров.

Акула-домовой (Mitsukurina owstoni), является настоящим "живым ископаемым". Этот вид существует на Земле около 125 миллионов лет и практически не изменился за это время. Ихтиолог Калум Браун из Университета Макуори, комментируя внешность рыбы, заметил: "Даже ее собственная мать не полюбила бы ее морду". По его словам, у этих рыб "жуткая внешность", длинный нос и челюсти, которые могут выдвигаться вперед, чтобы схватить добычу, что делает их похожими на персонажей фильмов ужасов.

Директор Центра глубоководных исследований профессор Алан Джеймисон отметил, что ранее этих акул видели только случайно пойманными в сети, и их появление всегда было похоже на легенду. Длина тела акулы-домового может достигать семи метров. Ученые предполагают, что у них, как и у многих глубоководных обитателей, очень медленный метаболизм.

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