Турция призвала мусульманские страны пересмотреть отношения с Израилем

Турция призывает мусульманские страны пересмотреть отношения с Израилем, сказал премьер-министр Турции Бинали Йылдырым. Об этом сообщают во вторник турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам Йылдырыма Турция резко осуждает действия Израиля, направленные против палестинцев.

Глава государства отметил, что Турция, как и ранее, будет поддерживать Палестину.

Отметим, что акции протеста проходят в секторе Газа на фоне 70-й годовщины образования Израиля и приуроченного к юбилею переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Израильские солдаты накануне вели огонь на поражение по участникам протестов. По последним данным, в столкновениях погибли 55 палестинцев, более 2,7 тысячи получили ранения. Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил трехдневный траур. Ситуацию в секторе Газа во вторник обсудит Совбез ООН.

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