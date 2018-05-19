Тереза Мэй поздравила принца Гарри и Меган Маркл со свадьбой

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась к принцу Гарри и американской актрисе Меган Маркл с наилучшими пожеланиями в день их свадьбы. Глава британского правительства оставила послание жениху и невесте в субботу на своей странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мои наилучшие пожелания принцу Гарри и Меган Маркл в день их свадьбы. Чудесного дня всем тем, кто присоединится к национальному торжеству в ходе народных гуляний и других мероприятий", - написала она.

Церемония бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл пройдет в субботу в городке Виндзор. Местом главных торжеств станет загородная резиденция британских монархов - Виндзорский замок. В честь этого комплекса зданий весь королевский дом Великобритании с 1917 года носит фамилию Виндзоров.

Церемонию бракосочетания покажут в прямом эфире местные телеканалы, в городе ожидаются около 100 тыс. человек.

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