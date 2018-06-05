Заключенные совершили массовый побег из нигерийской тюрьмы

5 июня 2018 09:13

В нигерийском городе Минна в результате нападения неизвестных на местную тюрьму, по меньшей мере, 180 заключенных совершили побег. Налет был совершен в минувшее воскресенье, 3 июня, около 20:00 по местному времени, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Министр внутренних дел страны Абдулрахман Дамбазау, сообщил, что 30 из 219-ти бежавших заключенных были пойманы после массового побега, остальным удалось уйти от погони, передает ТАСС. В настоящее время выясняются обстоятельства налета на тюрьму и побега заключенных.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az