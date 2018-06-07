Эрдоган призвал живущих в Европе граждан страны к активному участию в выборах в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал граждан страны, живущих в Европе, принять активное участие в выборах, которые пройдут в Турции. Об этом пишут в четверг турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, граждане Турции, которые живут в Европе, должны активно участвовать в политической жизни страны.

Эрдоган подчеркнул важность в истории современной Турции выборов, которые пройдут 24 июня этого года.

Отметим, что 24 июня одновременно с президентскими выборами в Турции состоятся и парламентские выборы.

На пост президента Турции претендуют действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, кандидат от недавно созданной "İyi Parti" Мераль Акшенер, от партии "Сеадет" (SP) - Темель Карамоллаоглу, от Народной республиканской партии (CHP) - Мухаррем Индже, от партии "Ватан" (Vatan Partisi) - Догу Перинчек, от Демократической партии народов (HDP) - Селахеддин Демирташ.

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