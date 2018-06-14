Видео с сидящей за стеклом змеей вызвало у пользователей Сети удивление и страх - ВИДЕО

Пользователей Сети ужаснуло видео со змеей, которая внезапно нападает на человека. Как передает medialeaks.ru, ролик был опубликован в виде гифки на Reddit.

На этих кадрах можно увидеть, как кобра вначале как будто сидит внутри террариума за стеклом. Но потом оказывается, что стекла на самом деле нет, и тем неожиданней оказывается ее нападение. Причем автор ролика придумал, как сделать исход видео еще более внезапным - он опубликовал ролик с заголовком "Тупая змея бьется головой в стекло", передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

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