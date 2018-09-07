Лидеры России, Турции и Ирана приняли декларацию по итогам саммита по Сирии в Тегеране, заявил иранский президент Хасан Роухани.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня мы приняли декларацию. Она открыто и откровенно определяет наш путь на дальнейшее взаимодействие. Мы будем продолжать свои усилия для установления стабильности и безопасности не только в Сирии, но и по всему региону", - сказал Роухани по итогам саммита РФ-Иран-Турция в Тегеране.

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