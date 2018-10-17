В Китае женщина упала в аквариум с акулами - ВИДЕО

17 октября 2018 09:28

Женщина упала в аквариум с акулами в торговом центре в китайском Цзясине, сообщает The Sun.

Отмечается, что сотрудница центра опаздывала на встречу и решила пройти коротким путем по мосткам. Однако женщина, проходя по узкому трапу, не смогла удержать равновесие и упала в воду - инцидент произошел как раз в то время, когда акул ежедневно кормят, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Китаянка провела в воде около минуты, в это время две акулы плавали вокруг нее кругами, что обозначает их готовность к атаке. Однако в итоге женщина осталась невредимой: подоспевшие охранники вытащили ее из воды.

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Женщина упала в аквариум с акулами во время кормления

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