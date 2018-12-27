На границе США и Мексики умер второй за месяц ребенок мигрантов
Мальчик из Гватемалы скончался на границе США и Мексики. Это уже второй случай за месяц, когда ребенок-мигрант умирает, будучи задержанным на границе, сообщает "Би-би-си", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Восьмилетний ребенок, личность которого официально не установлена, был задержан вместе с отцом 18 декабря в Эль-Пасо, штат Техас, после незаконного пересечения границы между США и Мексикой.
Их продержали два дня на пограничной патрульной станции. 24 декабря у ребенка начался кашель. Его отвезли вместе с отцом в больницу, где врачи сначала решили, что это простуда и дали ребенку лекарства. Через два часа мальчик начал терять сознание, а через еще два часа скончался. Причина смерти до сих пор неизвестна.
Комиссар Службы таможенного и пограничного контроля США Кевин Макалинан сказал, что смерть была "трагической", и заявил, что агентство проведет дополнительные медицинские проверки всех детей, находящихся под стражей.
В начале декабря спустя несколько часов после задержания умерла семилетняя девочка.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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