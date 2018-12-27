Серфер споткнулся об акулу и упал - ВИДЕО

В Доминиканской Республике кайтсерфер на большой скорости столкнулся с акулой и упал. На видео инцидента обратило внимание издание West Australian.

Профессиональный спортсмен Алекс Сото (Alex Soto) готовился к Панамериканским играм 2019 года у побережья города Кабарете. Он заметил акулу боковым зрением, но скользил на доске по воде слишком быстро, чтобы успеть избежать столкновения. Его серф с плавником (фойлборд) ударился о рыбу и упал в воду, а сам Сото продолжил держаться за свой кайт, чтобы не упустить его, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Инцидент попал на его камеру GoPro. Когда мужчина выбрался на берег, он рассказал о происшествии другим кайтсерферам. Те не поверили его словам, пока не посмотрели видео. "За все 14 лет тренировок я ни разу не видел акулу возле Кабарете, поэтому был очень удивлен", - признался Сото.

Акула пережила столкновение, но экипировка спортсмена серьезно пострадала. По словам Сото, плавник снизу доски был полностью разрушен.

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