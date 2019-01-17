Меган Маркл пошла на цирковое шоу с браслетом принцессы Дианы

Герцогиня Сассекская Меган Маркл посетила цирковое представление Totem канадской компании Cirque du Soleil в Альберт-холле в роскошных нарядах. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, пишет Daily Mail.

В издании отметили, что на ней было "сверкающее" платье от Roland Mouret за £3400, а на руке золотой браслет, который принадлежал принцессе Диане.

На цирковое шоу Маркл пришла со своим мужем принцем Гарри.

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