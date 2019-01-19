Дайвер вплотную подплыл к пожирающей добычу акуле - ВИДЕО

На Гавайях дайвер вплотную подплыл к акуле во время того, как млекопитающее обгладывало свою добычу. Кадры были опубликованы в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

На ролике дайвер доплывает до хищной рыбы на расстояние вытянутой руки. При этом акула не обращает внимания на человека, продолжая поедать свою добычу.

Кроме того нос акулы даже выныривает на поверхность во время "трапезы". Что именно послужило пищей для хищной рыбы неизвестно.

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