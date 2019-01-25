В Бельгии прогремел мощный взрыв, есть раненые

Несколько человек получили ранения в пятницу утром в результате взрыва, который произошел на промышленном предприятии Pouleyn близ города Кортрейк в бельгийской Фландрии. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщило агентство Belgа, взрывом, причины которого неизвестны, выбиты окна и разрушены двери предприятия, специализирующегося на производстве деревянных конструкций.

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