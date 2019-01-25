В Бельгии прогремел мощный взрыв, есть раненые
25 января 2019 13:35 212
Несколько человек получили ранения в пятницу утром в результате взрыва, который произошел на промышленном предприятии Pouleyn близ города Кортрейк в бельгийской Фландрии. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Как сообщило агентство Belgа, взрывом, причины которого неизвестны, выбиты окна и разрушены двери предприятия, специализирующегося на производстве деревянных конструкций.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook
14:06 161
Жительница США подала в суд на NASA
14:02 222
В "Москва‐Сити" произошел пошар - ВИДЕО
14:15