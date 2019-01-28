Пожар охватил кровлю многоквартирного дома в Улан-Удэ - ВИДЕО

Пожар произошел в жилом многоквартирном доме на улице Жердева в Улан-Удэ. По информации РЕН ТВ, возгорание произошло на последнем, пятом этаже здания.

В результате ЧП пострадала девушка 2004 года рождения, ее доставили в больницу с ожогами кистей, рук и лица, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, что огонь перешел на кровлю. Над зданием поднимаются густые черные клубы дыма.

Пожар локализован на площади 60

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