Соединенные Штаты готовы к переговорам с Россией по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), но на определенных условиях. Об этом, как сообщил телеканал "Россия 24", заявили в госдепартаменте, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Условием переговоров в ведомстве назвали возможность проведения беспрепятственных проверок ради "безопасности США и их партнеров".

Накануне Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения Договора до того момента, пока США не устранят нарушенные ими обязательства или не прекратят его действие.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности СССР и США подписали в 1987 году. К июню 1991-го соглашение было выполнено: Советский Союз уничтожил 1846 ракетных комплексов, Соединенные Штаты - 846.

Однако 2 февраля, после ряда взаимных обвинений в нарушении договора, Дональд Трамп объявил о выходе из ДРСМД. В то же время Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по соглашению.