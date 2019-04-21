Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что не намерен уходить из политики.

"Дорогие украинцы, уже со следующего месяца я покину пост президента... так решил украинский народ", - заявил он, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он также призвал своих сторонников никогда не сдаваться и пообещал, что останется в политике.

"Наша команда будет защищать украинцев", - сказал Порошенко.