Порошенко отказался уходить из политики
21 апреля 2019 22:10 366
Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что не намерен уходить из политики.
"Дорогие украинцы, уже со следующего месяца я покину пост президента... так решил украинский народ", - заявил он, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Он также призвал своих сторонников никогда не сдаваться и пообещал, что останется в политике.
"Наша команда будет защищать украинцев", - сказал Порошенко.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!