Вблизи международного аэропорта Бандаранаике в Шри-Ланке было найдено и обезврежено самодельное взрывное устройство, сообщает телеканал News 1st со ссылкой на представителя ВВС страны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По словам представителя ВВС капитана Гихана Сеневиратне, взрывное устройство было обнаружено после сообщений о подозрительном предмете на дороге недалеко от аэропорта. Сотрудники ВВС обезвредили бомбу контролируемым взрывом.

В связи с этим к аэропорту были направлены дополнительные силы безопасности.

В пасхальное воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов, первые шесть прогремели в трех храмах и трех отелях страны, седьмой - на западе острова, восьмой - в жилом комплексе в пригороде Коломбо.

По последним данным, число погибших в результате восьми взрывов достигло 215, среди них граждане Дании, Японии, Пакистана, Марокко, Индии, Бангладеш, КНР, Нидерландов, США, Турции и Великобритании. Более 450 человек пострадали. Посольство РФ на Шри-Ланке сообщило, что россиян среди погибших и пострадавших нет, и рекомендовало не посещать Коломбо.

Власти Шри-Ланки уже задержали 13 человек, подозреваемых в причастности к взрывам.