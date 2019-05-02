Группировка кораблей НАТО во главе с датским фрегатом "Тетис" вошла в Балтийское море. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Intel Ska & Air, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Датский фрегат сопровождает группу минных тральщиков ВМС Нидерландов, Бельгии, Норвегии и Германии.