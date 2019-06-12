Великобритания не успела подготовиться к выходу из Евросоюза, который может состояться 31 октября, без соглашения. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет Financial Times со ссылкой правительственный документ от 21 мая.

В нем говорится, что властям необходимо от шести до восьми месяцев на работу с фармацевтической промышленностью, чтобы создать механизмы для обеспечения запасов лекарственных средств к 31 октября. Четыре-пять месяцев нужны для подготовки к новым правилам пограничного контроля. Возможно, также потребуются финансовые стимулы для регистрации экспортеров и импортеров по новым схемам. МИД страны просит как минимум два месяца для работы с миллионом британцев, живущих в странах Евросоюза, чтобы они смогли подготовиться к своему новому статусу.

В документе сказано, что правительственные органы выполнили около 85 процентов запланированной подготовительной работы, но многие добились лишь "минимально жизнеспособного потенциала".

Правительство отказалось комментировать утечку информации.

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, который считается главным претендентом на пост премьер-министра после отставки Терезы Мэй, начал 12 июня кампанию по борьбе за кресло главы правительства. Он считает, что Brexit, который откладывался уже два раза, должен в любом случае состояться 31 октября. К тому времени Лондон и Брюссель планировали разработать взаимоприемлемое соглашение о выходе, способное сгладить последствия шага.

Ранее в июне президент США Дональд Трамп посоветовал Британии не платить Евросоюзу 39 миллиардов фунтов стерлингов в качестве отступных за Brexit. Британии стоит выйти из ЕС без сделки, если Брюссель не примет условия Лондона, добавил американский лидер.

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