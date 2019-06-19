https://news.day.az/world/1130214.html Иран не продлит двухмесячный срок для участников СВПД по исполнению своих обязательств
Иран не продлит двухмесячный срок для участников СВПД по исполнению своих обязательств
Иран не будет продлевать двухмесячный срок для стран - участниц Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), в течение которого они должны полностью исполнить свои обязательства по ядерной сделке.
Об этом в среду заявил представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Двухмесячный срок, который Иран определил для остальных стран - участниц СВПД, продлен не будет", - приводит слова Камальванди агентство Tasnim.
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