Герцог Сассекский Гарри подарил своей супруге Меган Маркл кольцо с особым смыслом в честь годовщины их свадьбы. Об этом сообщает Harper's Bazaar, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Тонкое золотое кольцо украшено тремя драгоценными камнями, каждый из которых символизирует месяц рождения каждого члена семьи принца: хризолит в честь Меган Маркл, которая родилась в августе, изумруд - в честь их сына Арчи (май) и сапфир в честь самого принца Гарри (сентябрь).

Автором кольца стала американский дизайнер ювелирных украшений Лоррейн Шварц.

В июне поклонники британской королевской семьи заметили, что помолвочное кольцо герцогини Сассекской Меган изменилось: шинка кольца стала тоньше и на ней появилась россыпь из драгоценных камней. Журналисты предполагают, что герцогиня переплавила шинку, чтобы увеличить размер кольца, поскольку ее пальцы распухли во время беременности.

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