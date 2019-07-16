По меньшей мере 12 человек погибли в результате обрушения здания в Нигерии. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местная газета PM News.

Инцидент произошел в понедельник вечером в городе Джос. На место обрушения двухэтажного здания были направлены спасатели.

Как сообщили в службе по чрезвычайным ситуациям (SEMA), еще четыре человека были госпитализированы в критическом состоянии. По словам представителя службы спасения, работы на месте обрушения завершены.

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