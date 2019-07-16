https://news.day.az/world/1138545.html ОАЭ опровергли сообщение о пропаже танкера в Ормузском проливе
Он опроверг сообщения о том, что судно внезапно изменило курс и затерялось в Ормузском проливе возле берегов Ирана.
ОАЭ опровергли сообщение о пропаже танкера в Ормузском проливе
Нефтяной танкер Riah, который, по данным отслеживающих перемещение судов сайтов, перестал подавать сигналы о местонахождении в ночь на 14 июля, не подавал сигнал бедствия. Об этом сообщил во вторник телеканалу "Аль-Арабия" высокопоставленный эмиратский чиновник, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Нефтяной танкер не принадлежит и не используется ОАЭ, он не подавал сигнал бедствия", - сказал собеседник телеканала.
Он опроверг сообщения о том, что судно внезапно изменило курс и затерялось в Ормузском проливе возле берегов Ирана.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре