Нефтяной танкер Riah, который, по данным отслеживающих перемещение судов сайтов, перестал подавать сигналы о местонахождении в ночь на 14 июля, не подавал сигнал бедствия. Об этом сообщил во вторник телеканалу "Аль-Арабия" высокопоставленный эмиратский чиновник, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Нефтяной танкер не принадлежит и не используется ОАЭ, он не подавал сигнал бедствия", - сказал собеседник телеканала.

Он опроверг сообщения о том, что судно внезапно изменило курс и затерялось в Ормузском проливе возле берегов Ирана.



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